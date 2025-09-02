Меню
В чем смысл фильма «Голова-ластик»?

Олег Скрынько 2 сентября 2025 Дата обновления: 2 сентября 2025
Наш ответ:

«Голова-ластик» — первый полнометражный фильм знаменитого американского режиссера Дэвида Линча. Премьера состоялась в 1977 году. В дальнейшем картина обрела культовый статус, а великий Стэнли Кубрик как-то признался, что это единственный фильм другого автора, который он хотел бы снять сам.

О чем «Голова-ластик»?

Хотя сюжет можно пересказать в двух словах, этот фильм полон разных как будто не связанных с основным действием сцен. Это кино, которое нужно воспринимать не как театральную пьесу или рассказ с логическим развитием событий, а как музыкальное произведение, состоящее из образов, намеков, ассоциаций. Действие разворачивается на территории индустриального городка. Главный герой — мужчина, который вынужден жениться за забеременевшей от него девушки. Вскоре у пары рождается странное существо, непохожее на человеческое дитя. Этот монстр требует пищи и постоянно плачет, что сводит родителей с ума. В итоге мать сбегает, а протагонист остается со своим ребенком-мутантом наедине. Фильм можно интерпретировать по-разному, но предположим, что он в первую очередь об ужасе, который подчас испытывают родители, когда у них появляется первый ребенок, а они еще не знают, как себя с ним вести.

