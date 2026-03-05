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В чем смысл фильма "Бугония"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 5 марта 2026 Дата обновления ответа: 5 марта 2026

«Бугония» — нашумевший фильм 2025 года, породивший немало трактовок.

Что хотели сказать авторы «Бугонии»

Смысл фильма «Бугония» заключается в следующем. Начнем с названия. Название «Бугония» отсылает к древнему средиземноморскому ритуалу: считалось, что из разлагающейся туши принесённого в жертву быка рождаются пчёлы. Это метафора перерождения через смерть и распад — ключевая для понимания картины. Лантимос проецирует архаичный миф на современность: исчезновение пчёл, экологическая катастрофа и корпоративная алчность становятся этапами коллективного жертвоприношения человечества. Пчёлы здесь — индикатор здоровья планеты, связующая нить между природой и цивилизацией, которая истончается под давлением человеческой деятельности.

В центре ритуала — Мишель Фуллер (Эмма Стоун), холодный «дирижёр» происходящего, чья лаборатория и решения запускают механизм, который либо исцелит мир, либо уничтожит его. Тедди (Джесси Племонс) — одержимый теорией инопланетного заговора проводник, который в слепой вере «очищает» мир от чудовища, сам того не ведая становясь инструментом Мишель. Визуальный ряд и звук усиливают мифологичность: искажённая оптика превращает обыденность в ритуальное действо, а музыка ведёт зрителя по циклу распада и зарождения.

Финал с возвращением пчёл в ульи — знак, что жертвоприношение свершилось. Лантимос даёт понять: человечество не центр вселенной, а лишь неудачный эксперимент, уступающий место новому циклу. Природа способна жить без нас, и самый страшный парадокс в том, что безумец Тедди оказался прав, но его правда стала орудием уничтожения. Режиссёр напоминает: иногда самые бредовые теории оборачиваются реальностью, которую мы отказывались видеть.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Бугония
Бугония комедия, фантастика
2025, США / Ирландия / Южная Корея / Канада
7.0
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