В чем смысл фильма «Анора»?

Олег Скрынько 13 ноября 2024 Дата обновления: 13 ноября 2024
Наш ответ:

«Анора» — трагикомедия американского инди-режиссера Шона Бэйкера, получившая главный приз Каннского кинофестиваля 2024 года. Действие разворачивается в Нью-Йорке. В центре сюжета — работающая в стриптиз-клубе танцовщица Эни, которая однажды привлекает внимание невероятно богатого парня из России по имени Ваня. Он оказывается сыном крупного олигарха. Проведя несколько дней вместе в режиме безостановочных тусовок, пара решает пожениться. Когда же об этом узнают родители Вани, они делают все, чтобы аннулировать брак. Когда ситуация становится критической, Ваня попросту сбегает, так что Анора и люди, работающие на олигарха, вынуждены искать его по всему городу. Анора до последнего верит, что Ваня отстоит их брак перед своими родителями, но на деле парень слабовольно сдается. Становится ясно, что Анора была для него лишь очередной шалостью и временной забавой.

В фильме поднимается ряд проблем, включая социальное неравенство и то, как имеющие власть и деньги люди пользуются своим положением. Анора для Вани оказывается лишь прикольной вещицей, тогда как его родители — в первую очередь мать — видят в ней лишь не стоящую внимания эскортницу, а не человека. Подлинная связь у Аноры устанавливается только с русским парнем Игорем, который участвует в улаживании ситуации с браком. По ходу фильма он проявляет к ней заботу и интерес как к субъекту, а не как к объекту. В картине несколько откровенных сцен секса. В финальной сцене происходит еще один сексуальный акт, но значение он имеет совершенно иное. Анора наконец дает волю накопившемуся стрессу, в котором сочетаются одиночество, разочарование, гнев и обида. Трактовать заключительную сцену можно по-разному, но на многих зрителей она производит сильное впечатление именно тем, что в ней ухвачено то, что не вполне можно выразить словами.

