Сколько всего снято частей фильма «Хроники Нарнии»?

Наш ответ:

«Хроники Нарнии» — цикл из семи фэнтезийных книг (сказок), написанных Клайвом Стэйплзом Льюисом, по которому было снято 3 части фильма «Хроники Нарнии». Вот список всех фильмов, вышедших в кино по состоянию на 2024 год:

«Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф» - 2005 «Хроники Нарнии: Принц Каспиан» - 2008 «Хроники Нарнии: Покоритель Зари» - 2010

Долгожданный фильм «Хроники Нарнии: Серебряное Кресло» так и не вышел, несмотря на множество ожиданий и анонсов. В 2013 году было официально объявлено о начале работы над фильмом, который должен был стать четвертой частью киносаги, продолжая приключения героев, знакомых по предыдущим фильмам. Сюжет был основан на одноименной книге Клайва Льюиса, в которой рассказывается история Юстаса и его одноклассницы Джилл, отправляющихся на поиски пропавшего принца Рилиана.

Однако проект столкнулся с трудностями. Одной из главных причин его отмены стало приобретение прав на экранизацию «Хроник Нарнии» компанией Netflix в 2018 году. Netflix планировал создать новый взгляд на волшебный мир Нарнии, что означало перезагрузку всей франшизы. Сервисы потокового вещания чаще ориентированы на сериалы и контент для своей платформы, и, вероятно, компания решила, что формат фильма о «Серебряном кресле» не подходит для их стратегии.

Таким образом, вместо завершения проекта по экранизации «Серебряного кресла», поклонники Нарнии получили надежду на будущие проекты Netflix, которые должны заново раскрыть этот волшебный мир в новых адаптациях.