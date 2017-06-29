Меню
Сколько всего фильмов вышло про «Звездные войны»?

Сколько всего фильмов вышло про «Звездные войны»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:

По состоянию на 2017 год про «Звездные войны» вышло в общей сложности 9 фильмов, включая «Звездные войны: Последние джедаи», дата выхода которого – декабрь 2017. Фактически же сейчас серия «Звездные войны» насчитывает 11 фильмов – запланированный на 2019 «Эпизод 9» и запланированный на 2018 спин-офф про Хана Соло.

Вот как выглядит порядок просмотра эпизодов «Звездных войн» по хронологии сюжета:

«Звездные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза»

«Звездные войны: Эпизод 2 – Атака клонов»

«Звездные войны: Эпизод 3 – Месть Ситхов»

«Изгой-один. Звездные войны: Истории»

«Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда»

«Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар»

«Звездные войны: Эпизод 6 – Возвращение джедая»

«Звездные войны: Пробуждение силы»

«Звездные войны: Последние джедаи»

«Звездные войны: Эпизод 9»

