Сколько всего фильмов вышло про Человека-паука?

Человек-паук – один из самых популярных героев комиксов Marvel, и всего про него вышло 27 фильмов, мультфильмов и мультсериалов. Если же учитывать только полнометражные картины, то всего вышло 6 фильмов про Человека-паука. Полный список полнометражных фильмов про Человека-паука, которые выходили в кино, выглядит так:
Человек-пaук (2002) – главную роль сыграл Тоби Магуайр
Человек-пaук 2 (2004) – главную роль сыграл Тоби Магуайр
Человек-паук 3: Враг в отражении (2007) – главную роль сыграл Тоби Магуайр
Новый Человек-паук (2012) – главную роль сыграл Эндрю Гарфилд
Новый Человек-паук: Bысокое напряжение (2014) – главную роль сыграл Эндрю Гарфилд
Человек-паук: Возвращение домой (2017) – главную роль сыграл Том Холланд (запланировано еще два фильма о супергерое с участием Холланда)
