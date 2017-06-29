Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько всего фильмов вышло про Человека-паука?

Сколько всего фильмов вышло про Человека-паука?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:

Человек-паук – один из самых популярных героев комиксов Marvel, и всего про него вышло 27 фильмов, мультфильмов и мультсериалов. Если же учитывать только полнометражные картины, то всего вышло 6 фильмов про Человека-паука. Полный список полнометражных фильмов про Человека-паука, которые выходили в кино, выглядит так:

Человек-пaук (2002) – главную роль сыграл Тоби Магуайр

Человек-пaук 2 (2004) – главную роль сыграл Тоби Магуайр

Человек-паук 3: Враг в отражении (2007) – главную роль сыграл Тоби Магуайр

Новый Человек-паук (2012) – главную роль сыграл Эндрю Гарфилд

Новый Человек-паук: Bысокое напряжение (2014) – главную роль сыграл Эндрю Гарфилд

Человек-паук: Возвращение домой (2017) – главную роль сыграл Том Холланд (запланировано еще два фильма о супергерое с участием Холланда)

Теги: факты о фильме
Похожие вопросы
Где снимали фильм «Петр Лещенко»? Какие есть фильмы, где герои попадают в прошлое? Какие советские фильмы снимали в Абхазии? Какие советские фильмы были раскрашены? Кто такая Хель во вселенной Марвел?

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Человек-паук: Возвращение домой
Человек-паук: Возвращение домой боевик, фантастика, приключения
2017, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
На чем основан сюжет «Дракулы» Люка Бессона — тут и легенда о Владе Цепеше, и роман Стокера
2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере
Топ-5 фильмов 2025 года, которые дают больше адреналина, чем кофе — антиутопии, триллеры, детективы отличным рейтингом
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше