Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько всего фильмов Марвел вышло?

Сколько всего фильмов Марвел вышло?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Если учитывать все фильмы, которые по комиксам Marvel снимают другие киностудии (например, серию «Люди Икс» от 20th Century Fox или фильмы о Человеке-пауке от Sony Pictures), то, с учетом запланированных на 2017-2020 годы, сейчас вышло или выйдет в ближайшие годы ровно 60 фильмов. Если же учитывать фильмы только собственной киновселенной Marvel, MCU, то в ней по состоянию на 2017 год вышло ровно 15 фильмов. Следующим, 16-м по счету фильмом MCU станет «Человек-паук: Возвращение домой» (премьера – в июле 2017), затем, 17-м – «Тор: Рагнарек» (премьера – в ноябре 2017).
Теги: факты о фильме
Похожие вопросы
Где снимали фильм «Петр Лещенко»? Какие есть фильмы, где герои попадают в прошлое? Какие советские фильмы снимали в Абхазии? Какие советские фильмы были раскрашены? Кто такая Хель во вселенной Марвел?

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мстители: Война бесконечности
Мстители: Война бесконечности боевик, фантастика
2018, США
8.0
Первый Мститель: Противостояние
Первый Мститель: Противостояние боевик, фантастика
2016, США
8.0
Первый мститель: Другая война
Первый мститель: Другая война приключения, фантастика, боевик
2014, США
8.0
Железный человек 3
Железный человек 3 фантастика, боевик, приключения
2013, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города»
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше