Сколько всего фильмов Марвел вышло?

Наш ответ:

Если учитывать все фильмы, которые по комиксам Marvel снимают другие киностудии (например, серию «Люди Икс» от 20th Century Fox или фильмы о Человеке-пауке от Sony Pictures), то, с учетом запланированных на 2017-2020 годы, сейчас вышло или выйдет в ближайшие годы ровно 60 фильмов. Если же учитывать фильмы только собственной киновселенной Marvel, MCU, то в ней по состоянию на 2017 год вышло ровно 15 фильмов. Следующим, 16-м по счету фильмом MCU станет «Человек-паук: Возвращение домой» (премьера – в июле 2017), затем, 17-м – «Тор: Рагнарек» (премьера – в ноябре 2017).