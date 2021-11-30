Сколько всего частей у фильма «Бриджит Джонс»?

Трилогия "Дневники Бриджит Джонс" — это культовая серия романтических комедий, основанная на книгах Хелен Филдинг. В каждом фильме главная героиня, Бриджит Джонс, сталкивается с типичными проблемами современной женщины, ищущей любовь и счастье. Однако на этом история не заканчивается, и в 2025 году поклонников ждёт долгожданное продолжение.

Классическая Трилогия

1. «Дневник Бриджит Джонс» (2001)

Сюжет: Знакомство с тридцатилетней Бриджит, которая решает начать новую жизнь и завести дневник. Её сердце разрывается между обаятельным подлецом, начальником Дэниелом Кливом (Хью Грант), и чопорным, но добрым адвокатом Марком Дарси (Колин Фёрт).

Особенности: Фильм, ставший символом эпохи и заложивший основу успеха всей франшизы. Рене Зеллвегер получила за эту роль номинацию на «Оскар».

2. «Бриджит Джонс: Грани разумного» (2004)

Сюжет: Казалось бы, Бриджит обрела счастье с Марком Дарси, но её беззаботной жизни вновь мешают репортёрская работа, ревность и появление старого знакомого — Дэниела Клива.

Особенности: Сюжет имеет значительные отступления от первоисточника, но сохраняет фирменный юмор и остроту.

3. «Бриджит Джонс 3» (2016)

Сюжет: Спустя более десяти лет Бриджит снова оказывается в эпицентре скандала: на этот раз она беременна, но не знает, кто отец — новый романтический интерес Джек (Патрик Демпси) или вернувшийся Марк Дарси.

Особенности: Фильм снят по оригинальному сценарию, который Филдинг написала в соавторстве с Дэвидом Николсом.

Новая глава: Бриджит Джонс 4

4. «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки» (2025)

Сюжет: Действие фильма разворачивается спустя несколько лет после событий третьей части. Жизнь Бриджит вновь кардинально меняется, когда на пороге её дома появляется сын Марка Дарси от предыдущих отношений — очаровательный и харизматичный подросток. Бриджит предстоит не только освоиться в роли мачехи, но и пережить новый виток в отношениях с Марком, а также столкнуться с вызовами, которые бросает ей её собственная карьера.

Особенности: Рене Зеллвегер, Хью Грант и Колин Фёрт вновь возвращаются к своим знаменитым ролям. Фильм - это более зрелый и современным взглядом на жизнь любимой героини, сохранив при этом дух оригинальных картин.

Актёрский состав и создатели

Во всех четырёх картинах главную роль блестяще исполняет Рене Зеллвегер. Её партнёры, Колин Фёрт (Марк Дарси) и Хью Грант (Дэниел Клив), стали неотъемлемой частью успеха франшизы и возвращаются в новом фильме.

Франшиза «Бриджит Джонс» — это уникальное явление в мире кино: история, которая взрослеет вместе со своей аудиторией, с юмором и теплотой рассказывая о вечных ценностях, любви и поиске себя.