Сколько всего частей у фильма «Бабушка легкого поведения»?

Фильм «Бабушка легкого поведения» является трилогией – с 2017 по 2021 год было выпущено три картины о приключениях афериста Сани Рубинштейна: «Бабушка легкого поведения» и «Бабушка легкого поведения – 2. Престарелые мстители», а также приквел «Прабабушка легкого поведения. Начало» (где действие переносится в прошлое, а главным героем становится Вова Рубинштейн, отец Сани). Все три ленты снял режиссер Марюс Вайсберг.
Несмотря на разгромные отзывы, первая часть стала единственным российским фильмом, окупившимся в прокате летом 2017 года.
Чтобы полностью насладиться сюжетом и развитием персонажей, фильмы серии «Бабушка легкого поведения» с Александром Реввой лучше всего смотреть в следующем порядке:
Главную роль в этих фильмах исполняет Александр Ревва, который виртуозно перевоплощается в разных персонажей, добавляя юмор и динамику каждому фильму.
