Сколько всего частей у фильма «Бабушка легкого поведения»?

Фильм «Бабушка легкого поведения» является трилогией – с 2017 по 2021 год было выпущено три картины о приключениях афериста Сани Рубинштейна: «Бабушка легкого поведения» и «Бабушка легкого поведения – 2. Престарелые мстители», а также приквел «Прабабушка легкого поведения. Начало» (где действие переносится в прошлое, а главным героем становится Вова Рубинштейн, отец Сани). Все три ленты снял режиссер Марюс Вайсберг.

Несмотря на разгромные отзывы, первая часть стала единственным российским фильмом, окупившимся в прокате летом 2017 года.

Чтобы полностью насладиться сюжетом и развитием персонажей, фильмы серии «Бабушка легкого поведения» с Александром Реввой лучше всего смотреть в следующем порядке:

«Прабабушка легкого поведения. Начало» (2021) - Этот фильм является приквелом, рассказывающим предысторию главного героя. Здесь раскрывается, как Саня по прозвищу Трансформер стал мастером перевоплощений и афер. «Бабушка легкого поведения» (2017) - После всех махинаций Саня оказывается в очень сложной ситуации и решает скрываться в доме престарелых, перевоплотившись в пожилую даму. Именно здесь он неожиданно находит любовь и начинает задумываться о возможности изменить свою жизнь. «Бабушка легкого поведения 2: Престарелые мстители» (2019) - Продолжение приключений Сани, который снова ввязывается в опасные ситуации, но на этот раз его поддерживают новые друзья из дома престарелых. Вместе они становятся настоящей командой, готовой бороться с несправедливостью.

Главную роль в этих фильмах исполняет Александр Ревва, который виртуозно перевоплощается в разных персонажей, добавляя юмор и динамику каждому фильму.