Сколько всего частей у фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона?

На август 2021 года существует только первая часть фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона, снятая в 2009 году. О возможных продолжениях режиссер говорил еще до выхода первого фильма. На декабрь 2022 года намечен выход второго фильма, а всего запланировано четыре картины. В январе 2011 года Кэмерон собирался выпустить сиквела на Рождество 2014 года, а триквел – на Рождество 2015 года, однако даты переносились все дальше.
По слухам, сценарии ко всем трем оставшимся фильмам запланированной квадрологии готовы, и Кэмерон собирается снимать фильмы параллельно.
