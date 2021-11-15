Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько всего частей у фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона?

Сколько всего частей у фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона?

Задаёт вопрос: Елена Королева
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 15 ноября 2021

На август 2021 года существует только первая часть фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона, снятая в 2009 году. О возможных продолжениях режиссер говорил еще до выхода первого фильма. На декабрь 2022 года намечен выход второго фильма, а всего запланировано четыре картины. В январе 2011 года Кэмерон собирался выпустить сиквела на Рождество 2014 года, а триквел – на Рождество 2015 года, однако даты переносились все дальше.

По слухам, сценарии ко всем трем оставшимся фильмам запланированной квадрологии готовы, и Кэмерон собирается снимать фильмы параллельно.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды приключения, боевик, фантастика
2022, США
8.0
Аватар
Аватар боевик, фантастика, триллер
2009, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Не получается купить билет через приложение 1 комментарий
Когда выйдет 2 сезон сериала "Герои старшей школы"? 3 комментария
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»? 81 комментарий
«Я в ужасе спрятался под креслом кинотеатра»: в детстве Кристофер Нолан не смог даже досмотреть этот культовый диснеевский мультик
3 ошибки Серсеи, которые стоили ей трона: а ведь она могла переписать историю Вестероса
Если в кадре он — скучно не будет: 5 лучших сериалов с Максимом Стояновым, которые зрители смотрят запоем
Ничего не планируйте на 27-29 ноября: стриминги подарят сразу 6 мощных премьер – от отечественного «Дандадана» до комедии с Мадяновым
Любимый фильм – как у Обамы, а еще он обожает мелодрамы: эти 6 картин Дональд Трамп смотрит каждый год – в списке 5 шедевров и 1 кринж
«Совершенно новый проект»: Руперт Гринт готов снова сыграть Рона Уизли, но в Гриффиндоре его больше не ждите
Лучший старт 2025-го: первые серии этого криминального триллера получили 9+ баллов на IMDb — не зря ждали два года
Прибыл Годжо Сатору, но его смели: 7 дней «Магическая битва» была в топе проката – а потом ей утерло нос аниме, собравшее в мире $168 млн
Секрет под шляпой: почему Смоляков скрывает лысину, даже когда не снимается в «Мосгазе»
Султан Сулейман никогда не любил Хюррем по настоящему: одна сцена в «Великолепном веке» подтверждает это раз и навсегда
До «Аватара 3» Кэмерон снял еще один фильм и сериал про на’ви: смотрели от силы тысячи фанатов, хотя там раскрыли историю Пандоры
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше