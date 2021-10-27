Сколько всего частей у фильма «Адреналин» с Джейсоном Стэйтемом?

Существует две части комедийного боевика «Адреналин»: первый фильм под названием «Адреналин» вышел в 2006 году, премьера второй части «Адреналин-2: Высокое напряжение» состоялась в 2009 году. В обоих фильмах главную роль сыграл английский актер Джейсон Стэйтем. Актер сомневался, стоит ли сниматься в фильме, поскольку не считал себя достаточно смешным для некоторых комедийных сцен, однако создатели просто предложили ему быть собой и играть так, как он привык, не переживая на счет комедийной составляющей.
Кстати, все трюки актер выполнил самостоятельно.
