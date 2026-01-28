Сколько весит ящик гвоздей в фильме «Девчата»?

Зря только название скопировали: почему «Разбойный отдел» на НТВ не повторит успех «Первого отдела»

На Западе тоже смотрят «Невский» с Васильевым: иностранцы называют сериал продолжением «Улиц разбитых фонарей»

Такого жуткого финала для Есении в «Методе» никто не желал: почему героиня исчезла в третьем сезоне

Этот фильм из России «очень похож на Сайлент Хилл»: концовка впечатляет не меньше, чем встреча с Пирамидоголовым

Саша Белый – предатель и стукач: досмотрел китайскую «Бригаду» до половины и хочу забыть, как страшный сон

Оценка 8.2 не спасла «Невский» от ляпа: «нельзя было найти консультанта?», – задаются вопросом зрители

Целых 4 героя «Магической битвы» сильнее, чем Годжо Сатору: Юдзи и Сукуна на фоне №1 – мальчики для битья

Этот сериал снят создателем «Во все тяжкие» 11 лет назад: несмотря на оценку 8.4, остается в тени

Микки Маус против мальчика, который выжил: новое фэнтези Disney собралось переплюнуть самого «Гарри Поттера»

Не зашел новый «Повелитель мух»? Вот 7 сериалов на замену – включайте любой, не прогадаете