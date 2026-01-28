Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько весит ящик гвоздей в фильме «Девчата»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 28 января 2026 Дата обновления ответа: 28 января 2026

«Девчата» — классическая советская комедия, вышедшая в 1961 году.

Сколько весят гвозди?

В фильме точный вес ящика с гвоздями, который Илья Ковригин подарил Тосе, официально не озвучивается. Однако, судя по размеру деревянной тары и тому, что Тося смогла его нести, это стандартный строительный ящик, вес которого обычно составляет около 25 килограммов. Это был обычный ящик с гвоздями, который использовали для строительных работ в леспромхозе. Такой вес (25 кг) типичен для промышленных деревянных ящиков с гвоздями, распространенных в то время.

