Сколько в среднем составляют бюджеты российских фильмов?

По данным «Фонда кино», в 2019 году средний бюджет российских фильмов составил 175,5 миллиона рублей. Какой будет цифра после пандемийного 2020 года, заморозившего часть проектов, покажет время. Кстати, по словам генерального директора российской компании «Централ партнершип» Вадима Верещагина, из-за приостановки работы над проектами сумма средств, затраченных на производство, увеличивается. Среди вышедших в 2021 году российских картин есть как высокобюджетные («Конек-Горбунок» обошелся создателям в 760 000 000 рублей, «Девятаев» – в 625 253 243 рубля, мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» – в 361 282 000 рублей), так и с весьма скромным бюджетом.
Например, на создание военного фильма «Рядовой Чээрин» было затрачено 5 500 000 рублей.
Авторизация по e-mail