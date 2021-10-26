Сколько в среднем составляют бюджеты российских фильмов?

Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы

Фанаты ждали сериал, но «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» станет трилогией фильмов — и сроки уже известны

Предупреждаем — вы забудете о работе и домашних делах, если включите эти сериалы: новинки, от которых пищат и критики, и зрители

«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)

3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше

Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»

В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох

«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер

Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет

«Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей