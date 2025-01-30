Сколько существует частей «Джокера»?

Наш ответ:

Джокер — злодей из комиксов DC, который является главным врагом Бэтмена. Зловещий клоун фигурирует во множестве фильмов и сериалов, но особняком стоят картины Тодда Филлипса, всецело посвященные этому персонажу. Филлипс снял две части «Джокера». Оригинальный фильм вышел в 2019 году, неожиданно став хитом мирового масштаба. Сначала он получил главный приз Венецианского кинофестиваля, а затем собрал в мировом прокате $1,078 млрд. Изначально проект задумывался как завершенная история. Однако в итоге Филлипс и исполнитель заглавной роли Хоакин Феникс взялись за продолжение, пригласив на роль Харли Квинн поп-звезду Леди Гагу. Кажется, режиссер нарочно снял кино, которое не соответствует ожиданиям широкой публики. «Джокер: Безумие на двоих» оставил в недоумении многих критиков и оглушительно провалился в прокате.