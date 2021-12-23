Сколько стоили золотые часы в фильме «Девчата»?

Точная цена золотых часов, которые Илья Ковригин преподнес в подарок Тосе, в фильме не упоминается. Тем не менее зрители могут догадаться, что изящная вещица, на которую лесорубы скидывались всей бригадой, стоила недешево. Информацию о стоимости часов в советские годы легко можно найти в Интернете. Например, женские золотые часы «Чайка» в 1960-1970-х годах стоили 143 рубля. Для сравнения: средний оклад рабочего составлял 120 рублей, а значит, позволить себе такое приобретение мог далеко не каждый.
Однако, как помнят зрители по фильму, роскошный подарок не смягчил сердце обиженной Тоси, и раздосадованный Илья разбил часы об пол.
