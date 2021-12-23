Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько стоили золотые часы в фильме «Девчата»?

Сколько стоили золотые часы в фильме «Девчата»?

Елена Королева 23 декабря 2021 Дата обновления: 23 декабря 2021
Наш ответ:

Точная цена золотых часов, которые Илья Ковригин преподнес в подарок Тосе, в фильме не упоминается. Тем не менее зрители могут догадаться, что изящная вещица, на которую лесорубы скидывались всей бригадой, стоила недешево. Информацию о стоимости часов в советские годы легко можно найти в Интернете. Например, женские золотые часы «Чайка» в 1960-1970-х годах стоили 143 рубля. Для сравнения: средний оклад рабочего составлял 120 рублей, а значит, позволить себе такое приобретение мог далеко не каждый.

Однако, как помнят зрители по фильму, роскошный подарок не смягчил сердце обиженной Тоси, и раздосадованный Илья разбил часы об пол.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Девчата
Девчата мелодрама, комедия
1961, СССР
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Этот свежий сериал-триллер моментально стал №1 на Netflix, но зрители уже нашли у него важный недостаток
Гайдай получил за это гонорар равный авто! Просто тихо прорекламировал в «Спортлото-82» два продукта — хотите узнать какие?
Памятники героям «Офицеров» поставили совсем в других местах: где на самом деле снимали культовый советский хит
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
«Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше