Сколько стоил фильм "Пираты карибского моря: На странных берегах"?

Фильм "Пираты Карибского моря: На странных берегах" обошелся в рекордные 379 миллионов долларов, став одним из самых дорогих в истории кино. В мировом прокате картина собрала свыше миллиарда, тем самым окупив затраты.
Джек Воробей вновь оказывается в центре невероятных приключений, когда сталкивается с Анжеликой — женщиной из своего прошлого, которая втягивает его в поиски источника вечной молодости. Плененный на борту "Мести Королевы Анны", он вынужден сотрудничать с Черной Бородой, устрашающим капитаном с магическими способностями. Между пиратами, испанцами и британцами разгорается гонка за древний артефакт, где каждый преследует свои цели. Джеку предстоит пережить коварство союзников, опасности неизведанных морей и загадочные испытания, чтобы выбраться невредимым из очередной авантюры.
