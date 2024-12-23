Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько стоил фильм "Пираты карибского моря: На странных берегах"?

Сколько стоил фильм "Пираты карибского моря: На странных берегах"?

Олег Скрынько 23 декабря 2024 Дата обновления: 23 декабря 2024
Наш ответ:

Фильм "Пираты Карибского моря: На странных берегах" обошелся в рекордные 379 миллионов долларов, став одним из самых дорогих в истории кино. В мировом прокате картина собрала свыше миллиарда, тем самым окупив затраты.

Джек Воробей вновь оказывается в центре невероятных приключений, когда сталкивается с Анжеликой — женщиной из своего прошлого, которая втягивает его в поиски источника вечной молодости. Плененный на борту "Мести Королевы Анны", он вынужден сотрудничать с Черной Бородой, устрашающим капитаном с магическими способностями. Между пиратами, испанцами и британцами разгорается гонка за древний артефакт, где каждый преследует свои цели. Джеку предстоит пережить коварство союзников, опасности неизведанных морей и загадочные испытания, чтобы выбраться невредимым из очередной авантюры.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Фанаты ждали сериал, но «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» станет трилогией фильмов — и сроки уже известны
2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере
4 худших фильма по Стивену Кингу: критики уничтожили ленты низкими баллами и упреками в бездарности
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
«Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше