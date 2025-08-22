Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько составляет продолжительность фильма «Собачья жизнь»?

Сколько составляет продолжительность фильма «Собачья жизнь»?

Олег Скрынько 22 августа 2025 Дата обновления: 22 августа 2025
Наш ответ:

«Собачья жизнь» — семейная кинокартина, вышедшая на экраны в 2017 году и покорившая самую широкую аудиторию.

Синопсис гласит:

Собаки бывают разными — большие и маленькие, пушистые и гладкошёрстные, но все они объединены одной чертой: искренней преданностью человеку. Мы обучаем их правилам поведения, а они отвечают нам безграничной любовью и заботой. Порой их мысли ускользают к еде, например к бекону, но главным для них остаётся хозяин. Каждый день они ждут нас у двери, встречая радостным хвостом, ведь пока у них есть тот, кого можно любить и облизывать, их жизнь наполнена смыслом.

Сколько составляет продолжительность фильма «Собачья жизнь»

Продолжительность фильма «Собачья жизнь» составляет 100 минут.

Как создавалась картина

В 2015 году студия DreamWorks выкупила права на экранизацию романа Кэмерона. Постановщиком проекта назначили Лассе Халльстрёма, а в актёрский состав вошли Бритт Робертсон, Деннис Куэйд и Pooch Hall. Изначально голос пса Бейли должен был озвучить Брэдли Купер, но в итоге роль досталась Джошу Гэду. Съёмки стартовали 17 августа 2015 года, однако вокруг проекта возникли споры из-за обращения с животными на площадке.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Собачья жизнь
Собачья жизнь драма, комедия
2017, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Предупреждаем — вы забудете о работе и домашних делах, если включите эти сериалы: новинки, от которых пищат и критики, и зрители
На чем основан сюжет «Дракулы» Люка Бессона — тут и легенда о Владе Цепеше, и роман Стокера
Топ-5 фильмов 2025 года, которые дают больше адреналина, чем кофе — антиутопии, триллеры, детективы отличным рейтингом
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
«Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше