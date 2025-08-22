Сколько составляет продолжительность фильма «Собачья жизнь»?

«Собачья жизнь» — семейная кинокартина, вышедшая на экраны в 2017 году и покорившая самую широкую аудиторию.
Синопсис гласит:
Собаки бывают разными — большие и маленькие, пушистые и гладкошёрстные, но все они объединены одной чертой: искренней преданностью человеку. Мы обучаем их правилам поведения, а они отвечают нам безграничной любовью и заботой. Порой их мысли ускользают к еде, например к бекону, но главным для них остаётся хозяин. Каждый день они ждут нас у двери, встречая радостным хвостом, ведь пока у них есть тот, кого можно любить и облизывать, их жизнь наполнена смыслом.
Продолжительность фильма «Собачья жизнь» составляет 100 минут.
В 2015 году студия DreamWorks выкупила права на экранизацию романа Кэмерона. Постановщиком проекта назначили Лассе Халльстрёма, а в актёрский состав вошли Бритт Робертсон, Деннис Куэйд и Pooch Hall. Изначально голос пса Бейли должен был озвучить Брэдли Купер, но в итоге роль досталась Джошу Гэду. Съёмки стартовали 17 августа 2015 года, однако вокруг проекта возникли споры из-за обращения с животными на площадке.
Авторизация по e-mail