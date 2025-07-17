Меню
Сколько составляет продолжительность фильма "Парк юрского периода"?

Олег Скрынько 17 июля 2025 Дата обновления: 17 июля 2025
Наш ответ:

Продолжительность фильма "Парк юрского периода", вышедшего в 1993 году, составляет 2 часа 7 минут.

Напомним вам сюжет картины. На острове Исла-Нублар миллиардер Джон Хэммонд создаёт парк с клонированными динозаврами. После нападения велоцираптора он приглашает палеонтолога Алана Гранта, палеоботаника Элли Саттлер и математика Яна Малкольма, чтобы они подтвердили безопасность парка. Вместе с внуками Хэммонда и адвокатом Дженнаро они отправляются на экскурсию, но техник Недри отключает электричество, чтобы украсть эмбрионы. Системы безопасности падают, и динозавры вырываются на свободу. Тираннозавр убивает Дженнаро, ранит Малкольма, а Грант с детьми теряются в парке. Остальные пытаются восстановить питание и спастись.

Парк Юрского периода
Парк Юрского периода боевик, фантастика, триллер, приключения
1993, США
8.0
