Сколько составляет продолжительность фильма "Парк юрского периода"?

Продолжительность фильма "Парк юрского периода", вышедшего в 1993 году, составляет 2 часа 7 минут.
Напомним вам сюжет картины. На острове Исла-Нублар миллиардер Джон Хэммонд создаёт парк с клонированными динозаврами. После нападения велоцираптора он приглашает палеонтолога Алана Гранта, палеоботаника Элли Саттлер и математика Яна Малкольма, чтобы они подтвердили безопасность парка. Вместе с внуками Хэммонда и адвокатом Дженнаро они отправляются на экскурсию, но техник Недри отключает электричество, чтобы украсть эмбрионы. Системы безопасности падают, и динозавры вырываются на свободу. Тираннозавр убивает Дженнаро, ранит Малкольма, а Грант с детьми теряются в парке. Остальные пытаются восстановить питание и спастись.
