Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько составляет продолжительность фильма «Нежный возраст»?

Олег Скрынько 22 августа 2025 Дата обновления: 22 августа 2025
Наш ответ:

«Нежный возраст» — российская драма 2000 года, успевшая стать современной классикой отечественного кинематографа.

Синопсис гласит:

Это история взросления человека, которому пришлось становиться взрослым в новой реальности — на стыке рыночных перемен и мафиозных порядков. В центре повествования — его чувства к однокласснице, сделавшей блестящую карьеру и превратившейся в знаменитую топ-модель в Париже. Их трепетные отношения, бережно пронесённые сквозь годы — от детских воспоминаний до зрелости, становятся для героя источником силы, спасением и смыслом всей его жизни.

Продолжительность фильма «Нежный возраст» составляет 116 минут.

Кто сыграл в кинокартине

  • Дмитрий Соловьёв, Иван Громов
  • Сергей Гармаш, Семён Семёнович Беспальчиков, трудовик и военрук
  • Алексей Дагаев, Алексей Дагаев
  • Кирилл Лавров, дед Ивана, генерал-лейтенант авиации, дважды Герой Советского Союза
  • Людмила Савельева, бабушка, бывшая летчица полка бомбардировщиков («Ночная ведьма»)
