Сколько составляет продолжительность фильма «Нежный возраст»?

«Нежный возраст» — российская драма 2000 года, успевшая стать современной классикой отечественного кинематографа.
Синопсис гласит:
Это история взросления человека, которому пришлось становиться взрослым в новой реальности — на стыке рыночных перемен и мафиозных порядков. В центре повествования — его чувства к однокласснице, сделавшей блестящую карьеру и превратившейся в знаменитую топ-модель в Париже. Их трепетные отношения, бережно пронесённые сквозь годы — от детских воспоминаний до зрелости, становятся для героя источником силы, спасением и смыслом всей его жизни.
Продолжительность фильма «Нежный возраст» составляет 116 минут.
