Сколько составляет продолжительность фильма «Город героев»?

«Город героев» — американский мультфильм, уже успевший стать классикой анимации.
Синопсис гласит:
Хиро Хамада — талантливый подросток и гений в робототехнике, который вместе с братом Тадаши разрабатывает инновации в Сан-Франсокио. После странных и трагических событий он с друзьями сталкивается с тайным заговором. Чтобы противостоять врагу, Хиро превращает добродушного робота Бэймакса в мощного защитника.
Официальная продолжительность мультфильма «Город героев» составляет 105 минут (1 ч. 45 мин.)
В 2009 году Disney приобрела Marvel и решила экранизировать один из малоизвестных комиксов — «Big Hero 6». Дон Холл представил идею Джону Лассетеру, и в 2012 году студия подтвердила запуск проекта. Авторы вдохновлялись японской и западной культурой, консультировались с инженерами по мягкой робототехнике, а город Сан-Франсокио был создан как футуристический Сан-Франциско с элементами ретро и японского колорита.
