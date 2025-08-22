Меню
Сколько составляет продолжительность фильма «Город героев»?

Сколько составляет продолжительность фильма «Город героев»?

Олег Скрынько 22 августа 2025 Дата обновления: 22 августа 2025
Наш ответ:

«Город героев» — американский мультфильм, уже успевший стать классикой анимации.

Синопсис гласит:

Хиро Хамада — талантливый подросток и гений в робототехнике, который вместе с братом Тадаши разрабатывает инновации в Сан-Франсокио. После странных и трагических событий он с друзьями сталкивается с тайным заговором. Чтобы противостоять врагу, Хиро превращает добродушного робота Бэймакса в мощного защитника.

Сколько составляет продолжительность фильма «Город героев»

Официальная продолжительность мультфильма «Город героев» составляет 105 минут (1 ч. 45 мин.)

История создания

В 2009 году Disney приобрела Marvel и решила экранизировать один из малоизвестных комиксов — «Big Hero 6». Дон Холл представил идею Джону Лассетеру, и в 2012 году студия подтвердила запуск проекта. Авторы вдохновлялись японской и западной культурой, консультировались с инженерами по мягкой робототехнике, а город Сан-Франсокио был создан как футуристический Сан-Франциско с элементами ретро и японского колорита.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Город героев
Город героев комедия, боевик, анимация, семейный
2014, США
7.0
