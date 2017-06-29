Сколько снято фильмов «Голубая лагуна»?

Изначально «Голубая лагуна» - это роман Генри Де Вер Стакпула, вышедший еще в 1908 году. По книге было снято в общей сложности 5 фильмов:
«Голубая лагуна» — немой фильм по мотивам одноименного романа (1923, Великобритания).
«Голубая лагуна» — экранизация одноименного романа (1949, Великобритания).
«Голубая лагуна» — ремейк предыдущей экранизации (1980, США).
«Возвращение в Голубую лагуну» — сиквел американского фильма (1991, США).
«Голубая лагуна» — телефильм, версия «Голубой лагуны» (2012, США).
