Сколько снято фильмов «Голубая лагуна»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:

Изначально «Голубая лагуна» - это роман Генри Де Вер Стакпула, вышедший еще в 1908 году. По книге было снято в общей сложности 5 фильмов:

«Голубая лагуна» — немой фильм по мотивам одноименного романа (1923, Великобритания).

«Голубая лагуна» — экранизация одноименного романа (1949, Великобритания).

«Голубая лагуна» — ремейк предыдущей экранизации (1980, США).

«Возвращение в Голубую лагуну» — сиквел американского фильма (1991, США).

«Голубая лагуна» — телефильм, версия «Голубой лагуны» (2012, США).

