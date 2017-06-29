Сколько снято фильмов «Елки»?

Наш ответ:

Серия фильмов «Ёлки», созданная Тимуром Бекмамбетовым, стала одной из самых узнаваемых и любимых новогодних традиций российского кинематографа. Первый фильм из этого альманаха вышел 16 декабря 2010 года и сразу завоевал сердца зрителей. Формат киноальманаха позволил приглашать разных режиссеров для работы над отдельными историями, что придавало каждому фильму уникальность.

На 2024 год в серии насчитывается 11 фильмов, включая:

«Ёлки» (2010) – В канун Нового года судьбы 11 героев из разных городов России переплетаются благодаря Теории шести рукопожатий, и каждый находит свое чудо.

«Ёлки 2» (2011) – Боря теряет память, а его друзья и знакомые сталкиваются с личными и новогодними проблемами, которые решаются с помощью чуда.

«Ёлки 3» (2013) – Спустя два года герои сталкиваются с новыми испытаниями, но добрые дела и новогоднее чудо объединяют их накануне праздника.

«Ёлки 1914» (2014) – Рождественские праздники в Российской империи 1914 года: царская семья, первые фигуристы и праздничное волшебство создают атмосферу чудес.

«Ёлки 5» (2016) – Герои вновь попадают в нелепые ситуации, от которых их спасает верование в чудо, будь то пингвин, ёлка или признание в любви.

«Ёлки новые» (2017) – Знакомые и новые герои пытаются найти свою родственную душу, преодолевая новогодние приключения в разных уголках страны.

«Ёлки последние» (2018) – Последняя часть с трогательными историями о прощении, любви и новогоднем волшебстве, когда герои прощаются со зрителями.

«Ёлки 8» (2021) – Новогодние события в разных городах, где герои преодолевают трудности, помогают друзьям и находят счастье в канун праздника.

«Ёлки 9» (2022) – В канун Нового года судьбы героев переплетаются, а чудо приходит к каждому из них в разных уголках страны.

«Ёлки 10» (2023) – Новый год приносит перемены в жизни героев, а чудо помогает обрести семью, любовь и счастье.

«Ёлки 11» (2024) – Новогодние истории переплетаются в канун праздника, когда герои, включая охранника с минипигом, делают важные выборы и вступают в Новый год с надеждой.

Кроме основной линейки, был выпущен спин-офф «Ёлки лохматые» (2014), где акцент сделан на приключениях животных. Эта серия фильмов неизменно дарит праздничное настроение и ощущение волшебства.