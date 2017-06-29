Сколько снято фильмов «Елки»?

Меню
Олег Скрынько 29 июня 2017 Дата обновления: 19 ноября 2024
Наш ответ:

Серия фильмов «Ёлки», созданная Тимуром Бекмамбетовым, стала одной из самых узнаваемых и любимых новогодних традиций российского кинематографа. Первый фильм из этого альманаха вышел 16 декабря 2010 года и сразу завоевал сердца зрителей. Формат киноальманаха позволил приглашать разных режиссеров для работы над отдельными историями, что придавало каждому фильму уникальность.

На 2024 год в серии насчитывается 11 фильмов, включая:

  • «Ёлки» (2010) – В канун Нового года судьбы 11 героев из разных городов России переплетаются благодаря Теории шести рукопожатий, и каждый находит свое чудо.
  • «Ёлки 2» (2011) – Боря теряет память, а его друзья и знакомые сталкиваются с личными и новогодними проблемами, которые решаются с помощью чуда.
  • «Ёлки 3» (2013) – Спустя два года герои сталкиваются с новыми испытаниями, но добрые дела и новогоднее чудо объединяют их накануне праздника.
  • «Ёлки 1914» (2014) – Рождественские праздники в Российской империи 1914 года: царская семья, первые фигуристы и праздничное волшебство создают атмосферу чудес.
  • «Ёлки 5» (2016) – Герои вновь попадают в нелепые ситуации, от которых их спасает верование в чудо, будь то пингвин, ёлка или признание в любви.
  • «Ёлки новые» (2017) – Знакомые и новые герои пытаются найти свою родственную душу, преодолевая новогодние приключения в разных уголках страны.
  • «Ёлки последние» (2018) – Последняя часть с трогательными историями о прощении, любви и новогоднем волшебстве, когда герои прощаются со зрителями.
  • «Ёлки 8» (2021) – Новогодние события в разных городах, где герои преодолевают трудности, помогают друзьям и находят счастье в канун праздника.
  • «Ёлки 9» (2022) – В канун Нового года судьбы героев переплетаются, а чудо приходит к каждому из них в разных уголках страны.
  • «Ёлки 10» (2023) – Новый год приносит перемены в жизни героев, а чудо помогает обрести семью, любовь и счастье.
  • «Ёлки 11» (2024) – Новогодние истории переплетаются в канун праздника, когда герои, включая охранника с минипигом, делают важные выборы и вступают в Новый год с надеждой.

Кроме основной линейки, был выпущен спин-офф «Ёлки лохматые» (2014), где акцент сделан на приключениях животных. Эта серия фильмов неизменно дарит праздничное настроение и ощущение волшебства.

Теги: факты о фильме
Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ёлки 11
Ёлки 11 комедия
2024, Россия
5.0
Ёлки 10
Ёлки 10 комедия
2023, Россия
3.0
Елки 9
Елки 9 комедия
2022, Россия
4.0
Елки 8
Елки 8 комедия
2021, Россия
3.0
Елки Последние
Елки Последние комедия, семейный
2018, Россия
5.0
Елки новые
Елки новые комедия, семейный
2017, Россия
5.0
Ёлки 5
Ёлки 5 комедия, мелодрама
2016, Россия
5.0
Ёлки 1914
Ёлки 1914 комедия
2014, Россия
4.0
Ёлки лохматые
Ёлки лохматые семейный
2014, Россия
5.0
Ёлки 3
Ёлки 3 комедия
2013, Россия
6.0
Ёлки 2
Ёлки 2 комедия
2011, Россия
6.0
Ёлки
Ёлки комедия
2010, Россия
6.0
