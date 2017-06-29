Сколько снято фильмов «Елки»?

Серия фильмов «Ёлки», созданная Тимуром Бекмамбетовым, стала одной из самых узнаваемых и любимых новогодних традиций российского кинематографа. Первый фильм из этого альманаха вышел 16 декабря 2010 года и сразу завоевал сердца зрителей. Формат киноальманаха позволил приглашать разных режиссеров для работы над отдельными историями, что придавало каждому фильму уникальность.
На 2024 год в серии насчитывается 11 фильмов, включая:
Кроме основной линейки, был выпущен спин-офф «Ёлки лохматые» (2014), где акцент сделан на приключениях животных. Эта серия фильмов неизменно дарит праздничное настроение и ощущение волшебства.
