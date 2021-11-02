Сколько серий в русском фильме «Вечное свидание»?

Наш ответ:

В 2016 году на канале ТВЦ была показана картина Владимира Янковского «Вечное свидание», экранизация одноименного романа Татьяны Устиновой, второго по счету из популярной серии о приключениях Гриши и Маруси, молодых детективов-любителей. Поскольку оригинальный роман достаточно объемен и сплошь наполнен действием, картину также решили разделить на две части, каждая из которых длится около часа. В первой серии Маруся и Гриша приезжают в деревню Марусиной тети, чтобы отдохнуть от городской суеты и опасностей. Однако неприятности преследуют героев, и деревню потрясает жестокое убийство. Во второй серии герои оказываются на грани смерти, но все же завершают свое расследование и находят преступника, заодно укрепив свои отношения.