Сколько серий в «Оставь это ветру»?

Наш ответ:

«Оставь это ветру» — это не сериал, а полнометражный фильм турецкого производства. Хронометраж этой мелодрамы составляет 1 час 36 минут. В российский прокат картина вышла 6 февраля 2025 года, тогда как премьера состоялась 7 января.



В центре сюжета — Эге Языджи и Аслы Мансой, которые являются наследниками группы компания Yazman. Они не виделись с тех пор, как им было по пять лет. Эге получил образование за рубежом. Вернувшись в Турцию, он отказался от должности в отцовской фирме и стал серфером на пляже в Чешме. Что до Аслы, то она, отличаясь проницательностью и незаурядным умом, стала генеральным директором компании. Нагрянувший финансовый кризис сильно ударил по предприятию, так что единственный способ спасти бизнес — построить роскошный отель в бухте, где проживает Эге. Аслы рассчитывает получить письменное соглашение от Эге, тогда как сам он надеется быстро избавиться от общества девушки.