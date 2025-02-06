Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько серий в «Оставь это ветру»?

Сколько серий в «Оставь это ветру»?

Олег Скрынько 6 февраля 2025 Дата обновления: 8 февраля 2025
Наш ответ:

«Оставь это ветру» — это не сериал, а полнометражный фильм турецкого производства. Хронометраж этой мелодрамы составляет 1 час 36 минут. В российский прокат картина вышла 6 февраля 2025 года, тогда как премьера состоялась 7 января.

В центре сюжета — Эге Языджи и Аслы Мансой, которые являются наследниками группы компания Yazman. Они не виделись с тех пор, как им было по пять лет. Эге получил образование за рубежом. Вернувшись в Турцию, он отказался от должности в отцовской фирме и стал серфером на пляже в Чешме. Что до Аслы, то она, отличаясь проницательностью и незаурядным умом, стала генеральным директором компании. Нагрянувший финансовый кризис сильно ударил по предприятию, так что единственный способ спасти бизнес — построить роскошный отель в бухте, где проживает Эге. Аслы рассчитывает получить письменное соглашение от Эге, тогда как сам он надеется быстро избавиться от общества девушки.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Оставь это ветру
Оставь это ветру драма, мелодрама
2025, Турция
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
ОКСАНА ОКСАНА 7 марта 2025, 17:41
Отличный сюжет, когда продолжение будет?
7 марта 2025, 17:41 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Когда выйдет третий сезон сериала «Хроники Шаннары»? 3 комментария
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
«Сегодня ночью ушел к Создателю»: Тигран Кеосаян умер, сообщила Маргарита Симоньян
В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше