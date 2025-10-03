Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько серий в «Клубе убийств по четвергам»?

Сколько серий в «Клубе убийств по четвергам»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 3 октября 2025 Дата обновления ответа: 3 октября 2025

«Клуб убийств по четвергам» — детективная комедия, вышедшая на стрим-сервисе Netflix 28 августа 2025 года. Это полнометражный фильм, а не сериал, поэтому вопрос о количестве серий нецелесообразен. Хронометраж картины составляет 1 час 58 минут.

О чем фильм

В центре сюжета — бывшая шпионка Элизабет, бывший профсоюзный активист Рон, бывший психиатр Ибрахим и бывшая медсестра Джойс, которые на пенсии развлекаются тем, что занимаются изучением старых преступлений. Однако однажды квартету доводится взяться за расследование настоящего убийства, которое произошло на пороге их дома.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Клуб убийств по четвергам
Клуб убийств по четвергам комедия, криминал, детектив
2025, США
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть зрителем на шоу «Песни от всей души»? 12 комментариев
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 51 комментарий
Где снимали фильм «Гладиатор»? 1 комментарий
И 5 сезон будет, и свадьба Ниляй с красавчиком: в Сеть утекли новые спойлеры к «Клюквенному щербету»
Где воевал и кем был Данила Багров из фильма «Брат»: писарь — лишь прикрытие для остальных
96% на Rotten Tomatoes и 73/100 на Metacritic: все серии «Фоллаута» уже вышли — вот где смотреть сезон целиком
Этот фильм с Мягковым решили «стереть» из истории СССР: получил приз за рубежом, но не угодил верхушке
Культовую сцену с текилой из «Во вся тяжкие» зрители зря считали ляпом целых 10 лет: пересмотрел «Сола» и понял, в чем подвох
Не зашел новый «Повелитель мух»? Вот 7 сериалов на замену – включайте любой, не прогадаете
Этот сериал снят создателем «Во все тяжкие» 11 лет назад: несмотря на оценку 8.4, остается в тени
Целых 4 героя «Магической битвы» сильнее, чем Годжо Сатору: Юдзи и Сукуна на фоне №1 – мальчики для битья
«Оскар» не вручают за душевность, а зря: самая недооцененная драмеди 2025-го заслуживает всех наград — трогает до мурашек
«Гораздо больше, чем в книгах»: сериал «Гарри Поттер» от НВО перепишет канон Роулинг от и до – даже актеры уже не скрывают
Саша Белый – предатель и стукач: досмотрел китайскую «Бригаду» до половины и хочу забыть, как страшный сон
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше