Сколько серий в «Клубе убийств по четвергам»?

«Клуб убийств по четвергам» — детективная комедия, вышедшая на стрим-сервисе Netflix 28 августа 2025 года. Это полнометражный фильм, а не сериал, поэтому вопрос о количестве серий нецелесообразен. Хронометраж картины составляет 1 час 58 минут.
В центре сюжета — бывшая шпионка Элизабет, бывший профсоюзный активист Рон, бывший психиатр Ибрахим и бывшая медсестра Джойс, которые на пенсии развлекаются тем, что занимаются изучением старых преступлений. Однако однажды квартету доводится взяться за расследование настоящего убийства, которое произошло на пороге их дома.
Авторизация по e-mail