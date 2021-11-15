Сколько серий у фильма «Красный призрак»?

«Красный призрак» – это полнометражный художественный фильм 2021 года продолжительностью 98 минут, не имеющий разделения на отдельные серии. Съемки фильма проходили в деревне Низовское, расположенной недалеко от города Мосальск в Калужской области. Там же, по сюжету, и оказываются герои фильма. Идея фильма родилась у актера и сценариста Павла Абраменкова еще в 2013 году, работа над сценарием началась через два года.
В 2015 году создатели картины начали активно собирать информацию и материалы для фильма, в том числе взяли множество интервью у ветеранов Великой Отечественной войны.
