Сколько серий у фильма «Красный призрак»?

Сколько серий у фильма «Красный призрак»?

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 15 ноября 2021
Наш ответ:

«Красный призрак» – это полнометражный художественный фильм 2021 года продолжительностью 98 минут, не имеющий разделения на отдельные серии. Съемки фильма проходили в деревне Низовское, расположенной недалеко от города Мосальск в Калужской области. Там же, по сюжету, и оказываются герои фильма. Идея фильма родилась у актера и сценариста Павла Абраменкова еще в 2013 году, работа над сценарием началась через два года.

В 2015 году создатели картины начали активно собирать информацию и материалы для фильма, в том числе взяли множество интервью у ветеранов Великой Отечественной войны.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Красный призрак
Красный призрак драма, исторический
2020, Россия
6.0
Комментарии Обсудить в чате
