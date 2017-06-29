Меню
Фильмы
Сколько серий у фильма «Война и мир»?
Сколько серий у фильма «Война и мир»?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Культовая драма «Война и мир», впервые показанная режиссером Сергеем Бондарчуком в 1965 году, насчитывает 4 серии, на съемки которых у Бондарчука ушло в общей сложности 6 лет (1961—1967).
сколько серий?
Персоны, которые упомянуты в вопросе
Сергей Бондарчук
Sergei Bondarchuk
