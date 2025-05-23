Сколько сцен после титров в фильме «Громовержцы*»?

Наш ответ:

«Громовержцы*» — супергеройский блокбастер в рамках киновселенной Marvel. Мировая премьера состоялась 22 апреля 2025 года. Фильм повествует о группе персонажей-неудачников, большинство из которых не обладает сверхъестественными способностями. Они вынуждены объединиться, чтобы дать отпор страшной угрозе. В дальнейшем выяснилось, что звездочка в названии значит «Новые мстители».



В «Громовержцах*» две сцены после титров. В первой Красный Страж заходит в продуктовым магазин и пытается привлечь всеобщее внимание к упаковке хлопьев «Новые мстители». Во второй бонусной сцене Новые мстители разбираются с судебным иском, который подал Сэм Уилсон по поводу прав на бренд «Мстители». Также показано прибытие космического корабля с логотипом Фантастической четверки.