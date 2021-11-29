Сколько по времени идет «Москва слезам не верит»?

Наш ответ:

Картина Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», собравшая все мыслимые награды Советского Союза и даже удостоенная премии «Оскар» за лучший иностранный фильм, отличается долгим хронометражем: она идет аж два с половиной часа, что для кино СССР было случаем выдающимся. Столь большая длительность связана не только с наличием трех главных героинь и трех их переплетенных сюжетных линий, но и со сверхзадачей Меньшова: показать в фильме перемены, происходящие со временем с простыми советскими людьми. Поэтому формально картина поделена на две части: действие первой разворачивается в 1958 году, в первые годы оттепели, а события второй начинаются двадцать лет спустя, во времена застоя.