Сколько по времени идет фильм «Пираты Карибского моря 5»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Фильм «Пираты Карибского моря 5: Мертвецы не рассказывают сказки», премьера которого в кинотеатрах состоялась 25 мая 2017, по времени идет 129 минут или 2 часа и 9 минут.
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки комедия, фэнтези, боевик, приключения
2017, США
7.0
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины приключения, боевик
2003, США
8.0
