Сколько минут по времени идет фильм «Престиж»?

«Престиж» — фильм Кристофера Нолана в котором сочетаются драма, триллер, детектив и научная фантастика. Премьера состоялась в 2006 году, тогда как до российского проката картина добралась в 2007 году.
Хронометраж «Престижа» составляет 2 часа 10 минут.
Действие разворачивается в конце XIX и начале XX века в Лондоне, охватывая не один год. Это история о двух амбициозных и честолюбивых иллюзионистах, чья профессиональная конкуренция превращается в ожесточенное противостояние, в ходе которой каждый теряет свою человечность. Они готовы на все, чтобы посрамить друг друга, создавая все новые и новые фокусы.
