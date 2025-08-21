Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько минут по времени идет фильм «Престиж»?

Олег Скрынько 21 августа 2025 Дата обновления: 21 августа 2025
Наш ответ:

«Престиж» — фильм Кристофера Нолана в котором сочетаются драма, триллер, детектив и научная фантастика. Премьера состоялась в 2006 году, тогда как до российского проката картина добралась в 2007 году.

Сколько длится фильм?

Хронометраж «Престижа» составляет 2 часа 10 минут.

О чем фильм

Действие разворачивается в конце XIX и начале XX века в Лондоне, охватывая не один год. Это история о двух амбициозных и честолюбивых иллюзионистах, чья профессиональная конкуренция превращается в ожесточенное противостояние, в ходе которой каждый теряет свою человечность. Они готовы на все, чтобы посрамить друг друга, создавая все новые и новые фокусы.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Престиж
Престиж сказка, триллер, фантастика, драма
2006, США / Великобритания
8.0
