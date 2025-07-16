Сколько минут по времени идет фильм "Мир юрского периода"?

Наш ответ:

«Мир юрского периода» - блокбастер 2015 года выпуска, который стал спин-оффом популярной кинофраншизы Стивена Спилберга. В общей сложности фильм длится 126 минут.



Напоминаем сюжет картины. Спустя 22 года после событий "Парка юрского периода" ситуация изменилась. Основатель парка Джон Хаммонд ушёл из жизни, а его наследие перешло к миллиардеру Саймону Мазрани. Новый владелец реорганизовал парк: северная часть острова стала закрытой зоной, а в южной посетители могли безопасно наблюдать за динозаврами. Однако со временем интерес к парку начал угасать - за два десятилетия одни и те же виды динозавров перестали удивлять публику. Чтобы вернуть былую популярность, учёные решают создать принципиально нового хищника - Индоминуса Рекса. Этот генетически модифицированный динозавр превосходит всех предыдущих по силе, интеллекту и кровожадности. Но в погоне за зрелищностью создатели не учли главного: что произойдёт, если это совершенное оружие вырвется из-под контроля? Вскоре им предстоит узнать это на собственном опыте...