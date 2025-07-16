Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько минут по времени идет фильм "Мир юрского периода"?

Сколько минут по времени идет фильм "Мир юрского периода"?

Олег Скрынько 16 июля 2025 Дата обновления: 16 июля 2025
Наш ответ:

«Мир юрского периода» - блокбастер 2015 года выпуска, который стал спин-оффом популярной кинофраншизы Стивена Спилберга. В общей сложности фильм длится 126 минут.

Напоминаем сюжет картины. Спустя 22 года после событий "Парка юрского периода" ситуация изменилась. Основатель парка Джон Хаммонд ушёл из жизни, а его наследие перешло к миллиардеру Саймону Мазрани. Новый владелец реорганизовал парк: северная часть острова стала закрытой зоной, а в южной посетители могли безопасно наблюдать за динозаврами. Однако со временем интерес к парку начал угасать - за два десятилетия одни и те же виды динозавров перестали удивлять публику. Чтобы вернуть былую популярность, учёные решают создать принципиально нового хищника - Индоминуса Рекса. Этот генетически модифицированный динозавр превосходит всех предыдущих по силе, интеллекту и кровожадности. Но в погоне за зрелищностью создатели не учли главного: что произойдёт, если это совершенное оружие вырвется из-под контроля? Вскоре им предстоит узнать это на собственном опыте...

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мир Юрского периода
Мир Юрского периода боевик, триллер, приключения, фантастика
2015, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы
Этот свежий сериал-триллер моментально стал №1 на Netflix, но зрители уже нашли у него важный недостаток
«Это его лучшая киноработа на сегодня»: Безруков выбрал самую выдающуюся роль Кологривого
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
«Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше