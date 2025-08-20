Сколько минут по времени идет фильм «Константин: Повелитель тьмы»?

«Константин. Повелитель тьмы» — американский фильм по мотивам комиксов DC, в котором сочетаются мистика, хоррор, боевик и детектив. Премьера картины состоялась в 2005 году. Главную роль исполнил Киану Ривз.
Хронометраж «Константина» составляет 2 часа 1 минута.
Протагонистом выступает экзорцист и медиум Джон Константин, проживающий в Лос-Анджелесе. В юношеском возрасте он настолько испугался своей способности видеть потустороннее, что совершил самоубийство, но он был возвращен к жизни. Будучи проклятым, он вынужден блюсти границу между раем и адом.
О второй части «Константина» ходило много слухов после выхода оригинального фильма. В 2022 году авторитетные СМИ сообщили, что студия Warner Bros. наконец запустила продолжение в разработку, но с тех пор новостей о проекте не поступало.
