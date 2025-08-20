Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько минут по времени идет фильм «Константин: Повелитель тьмы»?

Сколько минут по времени идет фильм «Константин: Повелитель тьмы»?

Олег Скрынько 20 августа 2025 Дата обновления: 20 августа 2025
Наш ответ:

«Константин. Повелитель тьмы» — американский фильм по мотивам комиксов DC, в котором сочетаются мистика, хоррор, боевик и детектив. Премьера картины состоялась в 2005 году. Главную роль исполнил Киану Ривз.

Сколько длится фильм?

Хронометраж «Константина» составляет 2 часа 1 минута.

О чем фильм

Протагонистом выступает экзорцист и медиум Джон Константин, проживающий в Лос-Анджелесе. В юношеском возрасте он настолько испугался своей способности видеть потустороннее, что совершил самоубийство, но он был возвращен к жизни. Будучи проклятым, он вынужден блюсти границу между раем и адом.

Будет ли сиквел?

О второй части «Константина» ходило много слухов после выхода оригинального фильма. В 2022 году авторитетные СМИ сообщили, что студия Warner Bros. наконец запустила продолжение в разработку, но с тех пор новостей о проекте не поступало.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Киану Ривз
Киану Ривз
Keanu Reeves
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест)
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше