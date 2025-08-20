Сколько минут по времени идет фильм «Экипаж»?

«Экипаж» — российский фильм-катастрофа, вышедший в 2016 году. Проект представляет собой ремейк советского «Экипажа» (1979).
Хронометраж «Экипажа» 2016 года составляет 2 часа 18 минут, тогда как продолжительность оригинального фильма 1979 года — 2 часа 15 минут.
Главный герой — молодой пилот Алексей Гущин, который отвергает всякие авторитеты, полагаясь на собственный свод принципов. Когда он отказывается выполнить бессмысленный приказ начальства, его лишают лицензии, но вскоре он получает шанс вернуться за штурвал. Гущин вынужден поступить на службу под началом сурового Леонида Зинченко в компании очаровательной Александры. В ходе гражданского рейса случается авария, так что героям приходится совершить подвиг, чтобы спасти пассажиров.
