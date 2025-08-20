Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько минут по времени идет фильм «Экипаж»?

Сколько минут по времени идет фильм «Экипаж»?

Олег Скрынько 20 августа 2025 Дата обновления: 20 августа 2025
Наш ответ:

«Экипаж» — российский фильм-катастрофа, вышедший в 2016 году. Проект представляет собой ремейк советского «Экипажа» (1979).

Сколько длится фильм?

Хронометраж «Экипажа» 2016 года составляет 2 часа 18 минут, тогда как продолжительность оригинального фильма 1979 года — 2 часа 15 минут.

О чем фильм

Главный герой — молодой пилот Алексей Гущин, который отвергает всякие авторитеты, полагаясь на собственный свод принципов. Когда он отказывается выполнить бессмысленный приказ начальства, его лишают лицензии, но вскоре он получает шанс вернуться за штурвал. Гущин вынужден поступить на службу под началом сурового Леонида Зинченко в компании очаровательной Александры. В ходе гражданского рейса случается авария, так что героям приходится совершить подвиг, чтобы спасти пассажиров.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Экипаж
Экипаж драма, приключения, триллер
2016, Россия
7.0
