Наш ответ:

Школа чародейства и волшебства Хогвартс — это знаменитое учебное заведение, предназначенное для обучения магии детей, родившихся в Великобритании и Ирландии. Оно является единственным учебным заведением магической направленности в этих странах.

Сколько лет учатся в Хогвартсе?

Хогвартс принимает в свои стены только тех детей, которые к моменту поступления достигли 11 лет и обладают магическими способностями. Как только ребенок начинает проявлять свои магические таланты, его имя заносится в Книгу приёма, а через несколько лет, в день его одиннадцатого дня рождения или в ближайшие месяцы, он получает письмо о зачислении в школу. В этом письме, помимо самой новости, содержится список необходимых покупок, которые предстоит совершить новоиспеченному ученику. Для маглорождённых волшебников (детей маглов) письмо доставляется особым посланцем.



Точное количество учеников в Хогвартсе не известно, однако считается, что в школе обучаются все дети-волшебники Великобритании. На одном курсе каждого факультета, скорее всего, учится около 10 человек, что дает нам ориентировочную цифру — 280 студентов. Однако существует мнение, что некоторые дети могут обучаться и на дому.

Учебный процесс в Хогвартсе длится семь лет. В конце каждого учебного года ученики сдают экзамены, но наиболее важными являются те, которые проводятся в пятом и седьмом годах. Эти экзамены, называемые СОВ (Совет Общих Знаний) и ЖАБА (Железный Аттестат Больше Образования), решают судьбу магистров и магистерских курсов.

Какие предметы изучают в Хогвартсе?

Все предметы, преподаваемые в школе, так или иначе связаны с магией, за исключением астрономии. Например, зельеварение заменяет химию, травология – ботанику, а изучение древних рун – историю. Астрономия является единственным предметом, который также преподается в магловских школах.

Обязательные предметы с первого по пятый курс включают:

Зельеварение

Историю магии

Трансфигурацию

Заклинания

Астрономию

Травологию

Защиту от тёмных искусств

Полеты на мётлах

С третьего курса начинаются факультативные предметы, такие как Прорицания, Уход за магическими существами, Магловедение, Нумерология и другие. Эти курсы являются выборочными и не обязательными для всех студентов.

Учеба на последних двух курсах школы также является опциональной. Например, братья Уизли в пятой книге выбирают оставить школу, чтобы начать собственное дело — магазин волшебных товаров. Занятия на последних курсах становятся более сложными и специализированными, а ученики могут быть исключены из-за недостаточно высоких оценок.

На шестом году обучения появляется возможность пройти курс по трансгрессии (перемещению на большие расстояния с помощью магии), однако для этого необходимо сдать экзамен, и учиться могут только те, кто достиг 17 лет. Курс трансгрессии является платным.

Какие факультеты есть в Хогвартсе?

Хогвартс делится на четыре факультета, каждый из которых был основан одним из магов — Годриком Гриффиндором, Пенелопой Пуффендуй, Канидой Когтевран и Салазаром Слизериным. Студенты распределяются по факультетам в день своего поступления, а распределение осуществляет Распределяющая шляпа.

Факультеты Хогвартса:

Гриффиндор — для храбрых и благородных

Пуффендуй — для трудолюбивых и честных

Когтевран — для умных и мудрых

Слизерин — для амбициозных и хитрых

Каждым факультетом управляет декан, который является профессором данного факультета. Например, Северус Снегг возглавляет Слизерин, Минерва Макгонагалл — Гриффиндор, Помона Стебль — Пуффендуй, а Филиус Флитвик — Когтевран.

Ежегодно факультеты соревнуются за главный приз — Кубок факультетов. За успехи или неудачи студентов начисляются или снимаются баллы, и результаты этого соревнования определяются в том числе в ходе турниров, таких как квиддич.

В Хогвартсе есть и старосты — ученики, отвечающие за порядок на факультете. Старостами становятся учащиеся пятого курса, и они сохраняют свой статус до окончания школы. Староста может наказать учеников своего факультета за нарушение дисциплины, однако не имеет права снимать баллы с других старост.

Кто преподает в Хогвартсе?

На протяжении учебного года большинство преподавателей остаются в школе, лишь в каникулы и праздники покидая её стены для отдыха или посещения родственников. Жизнь преподавателей в Хогвартсе весьма комфортна — многие из них, как например, Минерва Макгонагалл, проживают на территории школы.

Что касается финансирования, то деньги на школу выделяются как Министерством магии, так и частными пожертвованиями. Люциус Малфой, к примеру, активно поддерживал Хогвартс, в том числе предоставляя новые метлы и прочие подарки.