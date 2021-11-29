Сколько лет снимали «Москва слезам не верит»?

Меню
Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

Как и во всех областях жизни, в Госкино СССР существовала своя разнарядка, и на производство одной полнометражной картины отводился строго определенный период времени, как правило – полтора года. Тем не менее всегда существовали режиссеры и фильмы, которые не укладывались в эту жесткую систему и вызывали недовольство у советских чиновников. Одним из таких фильмов стал оскароносный «Москва слезам не верит» за авторством недавно умершего Владимира Меньшова. И хотя сценарий этой картины был написан Валентином Черных за 19 дней, он был неоднократно переписан Меньшовым, что заняло около полугода. Следующим этапом его мытарств стали пробы актеров. Практически все советские звезды отказались сниматься в сентиментальной мелодраме молодого и неопытного режиссера. Особенно большие проблемы были с выбором актрисы на главную роль. В итоге Меньшов пригласил свою жену, хотя даже ей сценарий не понравился.

После съемок начались правки, и в итоге фильм вышел на экраны лишь в 1980 году, спустя два года после начала работы.

 

