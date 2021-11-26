Меню
Сколько лет Мымре в фильме «Служебный роман»?

Елена Королева 26 ноября 2021 Дата обновления: 26 ноября 2021
Наш ответ:

Людмиле Прокофьевне Калугиной, коллеги которой за глаза называют ее Мымрой, по сюжету, 36 лет. При этом в пьесе «Сослуживцы», легшей в основу фильма, говорится, что героиня «возраста неопределенного», на вид ей «не то сорок, не то сорок пять». Исполнительнице этой роли Алисе Фрейндлих на момент съемок исполнилось 43 года. Режиссер «Служебного романа» Эльдар Рязанов мечтал поработать с актрисой еще на «Иронии судьбы» – Фрейндлих пробовалась на роль Нади Шевелевой, но не была утверждена. Однако Рязанов твердо решил снять ее в одном из своих фильмов, и когда писал сценарий «Служебного романа», уже знал, кому достанется главная женская роль.

В дальнейшем Алиса Фрейндлих появилась еще в одной его картине – «Жестокий романс» (1984).

Служебный роман
