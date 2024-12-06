Сколько лет мальчику Кевину из фильма «Один дома»?

Наш ответ:

«Один дома» — классическая рождественская комедия для всей семьи, вышедшая в 1990 году. По сюжету маленький мальчик Кевин в канун Рождества случайно остается один в огромном особняке своих родителей, которые вместе с многочисленными родственниками улетели на каникулы в Европу. Кевин вынужден отбиваться от коварных грабителей, которые задумали обчистить его дом. По сюжету фильма Кевину 8 лет. В 1992 году вышел сиквел «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». Действие второй части разворачивается спустя год, после событий первой, так что на этот раз Кевину 9 лет. Актеру Маколею Калкину, воплотившему Кевина в этих двух фильмах, на момент съемок было 9 и 11 лет соотстветственно.