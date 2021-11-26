Сколько лет Людмиле Прокофьевне в «Служебном романе»?

Возраст главной героини «Служебного романа» – 36 лет. При этом в начале фильма Людмила Прокофьевна Калугина выглядит старше своих лет, недаром в пьесе Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского «Сослуживцы», на основе которой был написан сценарий, упоминается про «неопределенный возраст» героини. В одном из интервью Алиса Бруновна вспоминала, как вместе с режиссером искала в костюмерных «Мосфильма» нелепые вещи для гардероба Калугиной. Среди их находок, например, был костюм пятидесятого размера, который сидел на хрупкой Фрейндлих мешковато, но этого эффекта они и добивались.
Зато во второй половине фильма актриса взяла реванш, появляясь в изящных и женственных нарядах.
Авторизация по e-mail