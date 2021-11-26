Меню
Сколько лет главной героине «Служебного романа»?

Сколько лет главной героине «Служебного романа»?

Елена Королева 26 ноября 2021 Дата обновления: 26 ноября 2021
Наш ответ:

По сюжету, Людмиле Прокофьевне Калугиной 36 лет. Исполнительница этой роли, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, на момент съемок была на несколько лет старше героини – в 1977 году ей было 43 года. Роль Калугиной режиссер и автор сценария Эльдар Рязанов писал специально для нее, более того, считал, что без Фрейндлих снимать это кино будет бессмысленно. В интервью Алиса Бруновна вспоминала, что Рязанову пришлось просить разрешения на съемки… у ее мужа Игоря Владимирова. Поскольку тот был режиссером Театра имени Ленсовета, в котором играла Фрейндлих, он разрешил жене сниматься при условии, что ее театральный репертуар не пострадает.

По словам актрисы, на протяжении нескольких месяцев она жила между Москвой и Ленинградом, но удовольствие от съемок перевешивало все трудности.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Служебный роман
Служебный роман мелодрама, комедия
1977, СССР
8.0
