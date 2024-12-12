Сколько лет героям в фильме "Гарри Поттер и тайная комната"?

Наш ответ:

В фильме «Гарри Поттер и Тайная комната» основным героям исполняется по 12, в том числе Гарри Поттеру, Рону Уизли, Гермионе Грейнджер и Дарко Малфою. Возраст взрослых персонажей, таких как Дамблдор, Снейп и других преподавателей, в фильме варьируется в зависимости от их биографий, но основное внимание сосредоточено на школьниках, которым 12 лет, согласно их школьному курсу.



Во втором фильме серии Гарри Поттер возвращается в Хогвартс, несмотря на предупреждения эльфа Добби, что его там ждет опасность. В школе начинают происходить странные события — ученики окаменевают, а таинственная надпись на стене гласит, что Тайная комната вновь открыта. Гарри, Рон и Гермиона выясняют, что в комнате обитает василиск, а управляет им через дневник Тома Реддла наследник Слизерина. Гарри вступает в бой с василиском и уничтожает дневник, спасая школу и свою однокурсницу Джинни Уизли, которую Реддл использовал для своих планов.