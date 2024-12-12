Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько лет героям в фильме "Гарри Поттер и тайная комната"?

Сколько лет героям в фильме "Гарри Поттер и тайная комната"?

Олег Скрынько 12 декабря 2024 Дата обновления: 12 декабря 2024
Наш ответ:

В фильме «Гарри Поттер и Тайная комната» основным героям исполняется по 12, в том числе Гарри Поттеру, Рону Уизли, Гермионе Грейнджер и Дарко Малфою. Возраст взрослых персонажей, таких как Дамблдор, Снейп и других преподавателей, в фильме варьируется в зависимости от их биографий, но основное внимание сосредоточено на школьниках, которым 12 лет, согласно их школьному курсу.

Во втором фильме серии Гарри Поттер возвращается в Хогвартс, несмотря на предупреждения эльфа Добби, что его там ждет опасность. В школе начинают происходить странные события — ученики окаменевают, а таинственная надпись на стене гласит, что Тайная комната вновь открыта. Гарри, Рон и Гермиона выясняют, что в комнате обитает василиск, а управляет им через дневник Тома Реддла наследник Слизерина. Гарри вступает в бой с василиском и уничтожает дневник, спасая школу и свою однокурсницу Джинни Уизли, которую Реддл использовал для своих планов.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гарри Поттер и Тайная Комната
Гарри Поттер и Тайная Комната мистика, приключения, сказка, семейный
2002, США / Великобритания / Германия
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше