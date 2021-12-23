Сколько лет героям фильма «Любовь и голуби»?

В самом фильме «Любовь и голуби» точный возраст персонажей не упоминается. Однако в одноименной пьесе Владимира Гуркина, по которой была снята картина, можно найти авторские ремарки, поясняющие, сколько лет каждому герою. Согласно пьесе, Васе Кузякину, его жене Наде и разлучнице Раисе Захаровне по 50 лет, их детям Люде, Леньке и Оле – 23, 18 и 13 лет соответственно, дяде Мите – 68 лет, бабе Шуре – 65 лет. Интересно, что на роли пенсионеров режиссер Владимир Меньшов сознательно пригласил не возрастных актеров.
Наталье Теняковой (баба Шура) на момент съемок было всего 40 лет, а ее мужу Сергею Юрскому, исполнившему роль дяди Мити, – 49 лет.
