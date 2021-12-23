Сколько лет героиням по сюжету в фильме «Девчата»?

Наш ответ:

В фильме «Девчата» упоминается точный возраст только нескольких героинь. По сюжету, бойкой поварихе Тосе Кислицыной было всего 18 лет, она только недавно выпустилась из кулинарного училища и попала по распределению в леспромхоз на Урале. Также известен возраст Нади Ерохиной, которой «вот-вот 28 стукнет, тут не то что за Ксан Ксаныча, за козла пойдешь». Сколько лет остальным девушкам, доподлинно неизвестно, зрителю понятно только, что они старше совсем юной Тоси, но при этом младше «старой девы» Нади.