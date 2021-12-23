Меню
Сколько лет героиням по сюжету в фильме «Девчата»?

Елена Королева 23 декабря 2021 Дата обновления: 23 декабря 2021
Наш ответ:

В фильме «Девчата» упоминается точный возраст только нескольких героинь. По сюжету, бойкой поварихе Тосе Кислицыной было всего 18 лет, она только недавно выпустилась из кулинарного училища и попала по распределению в леспромхоз на Урале. Также известен возраст Нади Ерохиной, которой «вот-вот 28 стукнет, тут не то что за Ксан Ксаныча, за козла пойдешь». Сколько лет остальным девушкам, доподлинно неизвестно, зрителю понятно только, что они старше совсем юной Тоси, но при этом младше «старой девы» Нади.

Интересно, что исполнительнице главной роли Надежде Румянцевой на момент съемок было 30 лет и она была старше других «девчат».

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Девчата
Девчата мелодрама, комедия
1961, СССР
8.0
