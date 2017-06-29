Меню
Фильмы
Сколько лет фильму «Титаник»?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
«Титаник» режиссера Джеймса Кэмерона с Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет в главных ролях вышел на экраны 19 декабря 1997 года, и, таким образом, в декабре 2017 года «Титанику» исполнится ровно 20 лет.
факты о фильме
