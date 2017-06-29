Меню
Сколько лет фильму «От заката до рассвета»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Культовый зомби-хоррор «От заката до рассвета» с Джорджем Клуни и Квентином Тарантино в главных ролях режиссер Роберт Родригес выпустил в 1995 году, так что в 2017 году фильму исполняется 22 года.
Упоминающиеся фильмы и сериалы

От заката до рассвета
От заката до рассвета боевик, триллер, ужасы
1995, США
7.0
