Сколько лет было Папанову в «Бриллиантовой руке»?

Наш ответ:

Исполнитель роли Лелика родился в 1922 году, поэтому на момент съемок «Бриллиантовой руки», в 1968-м, ему было 46 лет. Помимо Анатолия Папанова, на роль главного помощника Шефа пробовались Леонид Сатановский и Михаил Пуговкин (последнему после неудачи посоветовали пройти пробы на роль Козодоева). В итоге худсовет утвердил Папанова. Актер попал в образ на все сто, реплики Лелика, такие как «Буду бить аккуратно, но сильно!», ушли в народ. Однако Анатолий Дмитриевич в дальнейшем не раз жаловался в интервью, что после «Бриллиантовой руки» режиссеры начали предлагать ему исключительно комедийные роли простаков и грубиянов.