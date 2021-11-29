Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько лет было Папанову в «Бриллиантовой руке»?

Сколько лет было Папанову в «Бриллиантовой руке»?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

Исполнитель роли Лелика родился в 1922 году, поэтому на момент съемок «Бриллиантовой руки», в 1968-м, ему было 46 лет. Помимо Анатолия Папанова, на роль главного помощника Шефа пробовались Леонид Сатановский и Михаил Пуговкин (последнему после неудачи посоветовали пройти пробы на роль Козодоева). В итоге худсовет утвердил Папанова. Актер попал в образ на все сто, реплики Лелика, такие как «Буду бить аккуратно, но сильно!», ушли в народ. Однако Анатолий Дмитриевич в дальнейшем не раз жаловался в интервью, что после «Бриллиантовой руки» режиссеры начали предлагать ему исключительно комедийные роли простаков и грубиянов.

В то время как Папанову хотел проявить другие грани своего таланта и сыграть, например, драматического персонажа.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Анатолий Папанов
Анатолий Папанов
Леонид Сатановский
Михаил Пуговкин
Михаил Пуговкин
Mikhail Pugovkin

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Бриллиантовая рука
Бриллиантовая рука комедия, приключения, криминал
1968, СССР
8.0
