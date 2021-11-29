Меню
Сколько лет было Надежде Румянцевой в фильме «Девчата»?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 3 декабря 2024
Наш ответ:

Возраст Надежды Румянцевой, исполнившей роль Тоси Кислицыной в фильме «Девчата», часто вызывает интерес зрителей. На момент премьеры фильма 7 марта 1962 года актрисе было 31 год. Что заметно отличалось от возраста её героини, которая по сюжету была 18-летней выпускницей кулинарного училища. Разница в 13 лет между актрисой и персонажем удивительна, но мастерство Румянцевой позволило полностью передать юный и наивный образ Тоси.

Интересно, что несмотря на такой возрастной разрыв, зрители верили, что на экране действительно молодая девушка. Это доказывает, что талант актрисы и её способность вживаться в роль могут сделать возраст малозаметным. Подобные примеры в кино встречаются нередко, и «Девчата» — яркий случай, когда это сработало идеально.

Таким образом, в момент выхода фильма Надежде Румянцевой было 31 год, и её работа в этом возрасте стала одной из самых запоминающихся в её карьере. Её Тосю до сих пор считают одной из лучших ролей в советском кинематографе.

Иностранные газеты называли актрису «Чарли Чаплином в юбке», а итальянцы прозвали «русской Джульеттой Мазиной».

 

