Сколько лет было Андрею Мягкову в «Служебном романе»?

Наш ответ:

В 1977 году, когда проходили съемки «Служебного романа», Андрею Мягкову было 39 лет. После того как Мягков блестяще сыграл Женю Лукашина в «Иронии судьбы, или С легким паром!», режиссер Эльдар Рязанов пригласил его на главную мужскую роль в свой новый фильм. Но при этом поставил актеру одно условие – в начале картины он должен быть… несимпатичным. По мере развития сюжета, когда Калугина превращается из Мымры в очаровательную женщину, Новосельцев также «расцветает» рядом с ней.