Сколько лет было Андрею Мягкову в «Служебном романе»?

Сколько лет было Андрею Мягкову в «Служебном романе»?

Елена Королева 26 ноября 2021 Дата обновления: 26 ноября 2021
Наш ответ:

В 1977 году, когда проходили съемки «Служебного романа», Андрею Мягкову было 39 лет. После того как Мягков блестяще сыграл Женю Лукашина в «Иронии судьбы, или С легким паром!», режиссер Эльдар Рязанов пригласил его на главную мужскую роль в свой новый фильм. Но при этом поставил актеру одно условие – в начале картины он должен быть… несимпатичным. По мере развития сюжета, когда Калугина превращается из Мымры в очаровательную женщину, Новосельцев также «расцветает» рядом с ней.

Интересно, что после «Иронии судьбы» Андрей Мягков стал настоящей звездой, но в гриме Новосельцева, с усиками, его могли спокойно снимать на улице в натурных сценах – никто из прохожих не узнавал актера в образе и не мешал съемкам.

 

Служебный роман
Служебный роман мелодрама, комедия
1977, СССР
8.0
