Сколько лет было Алисе Фрейндлих в «Служебном романе»?

Наш ответ:

Съемки «Служебного романа» проходили в 1977 году, на этот момент Алисе Фрейндлих было 43 года. Режиссер картины Эльдар Рязанов рассказывал в интервью, что давно хотел поработать с Алисой Бруновной, но обстоятельства складывались иначе. Она могла бы сыграть в «Гусарской балладе», «Зигзаге удачи», «Иронии судьбы, или С легким паром!», но что-то постоянно не складывалось: то худсовет забракует пробы, то сама актриса, находясь в положении, откажется от съемок… В свое время Рязанов даже разрешил постановку пьесы «С легким паром!» в Театре имени Ленсовета, где играла Фрейндлих, с одним условием – главную роль исполнит она и никто больше, но и в тот раз звезды не сошлись.