Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько лет было актерам в фильме «Служебный роман»?

Сколько лет было актерам в фильме «Служебный роман»?

Елена Королева 26 ноября 2021 Дата обновления: 26 ноября 2021
Наш ответ:

В 1977 году, когда проходили съемки «Служебного романа», исполнителям ролей Калугиной и Новосельцева – Алисе Фрейндлих и Андрею Мягкову – было 43 года и 39 лет соответственно. Одним из самых старших актеров на съемочной площадке был Петр Щербаков, который сыграл «умершего» и «ожившего» Бубликова, – на момент съемок ему исполнилось 48 лет. Среди артистов, занятых в картине, было немало ровесников: так, например, Людмиле Ивановой (Шура), Виктору Филиппову (Боровских) и Георгию Буркову (завхоз Жора) было по 44 года, а Лие Ахеджаковой, как и Андрею Мягкову, было 39 лет. Олег Басилашвили (Юрий Самохвалов) в 1977 году отметил 43-летие.

А Светлана Немоляева (Ольга Рыжова), Нелли Пшённая (жена Самохвалова) и режиссер Эльдар Рязанов были юбилярами – им исполнилось 40, 30 и 50 лет соответственно.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Служебный роман
Служебный роман мелодрама, комедия
1977, СССР
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
«Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше