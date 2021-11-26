Сколько лет было актерам в фильме «Служебный роман»?

Наш ответ:

В 1977 году, когда проходили съемки «Служебного романа», исполнителям ролей Калугиной и Новосельцева – Алисе Фрейндлих и Андрею Мягкову – было 43 года и 39 лет соответственно. Одним из самых старших актеров на съемочной площадке был Петр Щербаков, который сыграл «умершего» и «ожившего» Бубликова, – на момент съемок ему исполнилось 48 лет. Среди артистов, занятых в картине, было немало ровесников: так, например, Людмиле Ивановой (Шура), Виктору Филиппову (Боровских) и Георгию Буркову (завхоз Жора) было по 44 года, а Лие Ахеджаковой, как и Андрею Мягкову, было 39 лет. Олег Басилашвили (Юрий Самохвалов) в 1977 году отметил 43-летие.